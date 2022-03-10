Sony выпустит супер-компактный смартфон для конкуренции с iPhone 13 mini

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Sony выпустит супер-компактный смартфон для конкуренции с iPhone 13 miniОсталось узнать лишь цену
В последнее время от Sony слышно не так много интересных новостей о смартфонах. Но, судя по всему, это лишь затишье перед бурей.
Так, если верить данным популярного интернет-инсайдера OneLeaks, японский бренд готовится представить новый компактный флагман — Xperia Ace 3. Отличительной особенностью устройства должен стать размер.
Например, экран у него будет 5,5-дюймовый, что на сегодняшний день большая редкость. Для сравнения, таким же дисплеем обладает крошечный iPhone 13 mini.
Из прочего стоит отметить, что в основу Sony Xperia Ace 3 ляжет чип Snapdragon 888, который использовался в самых дорогих Android-флагманах 2021 года. При этом анонс новинки от Sony ожидается в августе 2022-го. Цена, к сожалению, пока что остаётся неизвестной.
Источник: Zollege