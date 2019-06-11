Sony замахнулась на восемь камер в смартфоне

Компания Sony работает над новым смартфоном Xperia с достигшим восьми суммарным количеством модулей для съёмки. Об этом сообщил неофициальный аккаунт SamsungNews в Twitter.
Два модуля получит фронтальная камера и шесть — основная камера на задней поверхности. По словам источника, устройство пока находится на стадии разработки, а это значит, что точные характеристики и дальнейшие подробности пока неизвестны.
Параметры основной камеры скрыты покровом тайны. Возможно, компания пойдёт по стопам Nokia 9 PureView с её «пентакамерой». На иллюстрации представлен лишь концепт, а не реальное изображение смартфона.
I heard #Sony is working on a new #Xperia Smartphone featuring a total of six lenses on it's rear as well as two cameras on the front.— Max J. (@Samsung_News_) June 10, 2019
The device is still in development which means that specs and further things are still unknown.
!CONCEPT BASED ON IMAGINATION! pic.twitter.com/mJ83LSNzAc