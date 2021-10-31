Сооснователь Apple раскритиковал новейший iPhone 13

К последним, внезапно, отнёс себя и сооснователь Apple Стив Возняк. По словам некогда близкого друга Стива Джобса, у него уже есть последняя модель iPhone. И он не видит особой разницы между этим устройством и его предшественником.

С ним солидарны и многие зарубежные СМИ. Часть из них даже пишет, что владельцам iPhone 11 и iPhone 12 нет особого смысла переходить на новинку. В первую очередь это связано с тем, что iPhone 13 и внешне мало чем отличается от прошлых версий, и по скорости работы в повседневной жизни не ушёл в какой-то заметный отрыв от них.

Напомним, что Возняк не в первый раз критикует Apple за новый смартфон. Ещё в 2017 году он прямо заявил, что iPhone X станет первым iPhone, который он не станет покупать в первый же день продаж.