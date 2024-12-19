Составлен топ-4 дешевых смартфонов на начало 2025 года

Лидером стал OnePlus Nord N30 5G стоимостью $230. Он выделяется мощным процессором Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и частотой обновления дисплея 120 Гц. Кроме того, смартфон поддерживает 5G и оснащён быстрой зарядкой на 50 Вт.

Samsung Galaxy A15 5G за $200 также вошёл в список. Его AMOLED-дисплей на 6.5 дюйма с частотой 90 Гц и батарея на два дня работы делают устройство конкурентоспособным. Отдельного упоминания заслуживает политика обновлений: Samsung обещает четыре года патчей безопасности.

Среди самых доступных моделей выделяется Moto G Play (2024) за $110. Он оснащён процессором Snapdragon 680, частотой обновления экрана 90 Гц и батареей, работающей до 46 часов.

Закрывает рейтинг Motorola Moto G Stylus за $200, уникальная особенность которого — встроенный стилус для заметок и рисования. Этот смартфон станет отличным выбором для креативных пользователей.