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15:44, 02 января 2023
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Состоялся анонс недорогих смартфонов Xiaomi Qin 3

Базовая модель в рублях стоит всего 10 тыс

Бренд Duoqin, находящийся под крылом Xiaomi, запустил в Китае новейшую серию смартфонов Qin 3.

Состоялся анонс недорогих смартфонов Xiaomi Qin 3

Фото: Gizmochina

По словам представителей самой компании, линейка разработана для борьбы с зависимостью от смартфонов, для чего получила специальную систему борьбы с ней. Она позволяет родителям установить здоровые границы в отношениях своих детей со смартфонов.

Серия Qin 3 состоит из трёх моделей: Qin 3, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra с вариантами памяти 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.

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Фото: Gizmochina

Размер дисплея устройств варьируется от 5,05 дюймов в модели Ultra до 5,5 дюймов в базовой модели.

Что же до цен, то за Qin 3 просят 145 долларов, а за Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra 202 и 232 долларов соответственно.

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