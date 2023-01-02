Состоялся анонс недорогих смартфонов Xiaomi Qin 3

15:44, 02 января 2023
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Состоялся анонс недорогих смартфонов Xiaomi Qin 3Базовая модель в рублях стоит всего 10 тыс
Бренд Duoqin, находящийся под крылом Xiaomi, запустил в Китае новейшую серию смартфонов Qin 3.
Фото: Gizmochina
По словам представителей самой компании, линейка разработана для борьбы с зависимостью от смартфонов, для чего получила специальную систему борьбы с ней. Она позволяет родителям установить здоровые границы в отношениях своих детей со смартфонов.
Серия Qin 3 состоит из трёх моделей: Qin 3, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra с вариантами памяти 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.
Размер дисплея устройств варьируется от 5,05 дюймов в модели Ultra до 5,5 дюймов в базовой модели.
Что же до цен, то за Qin 3 просят 145 долларов, а за Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra 202 и 232 долларов соответственно.