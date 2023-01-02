Состоялся анонс недорогих смартфонов Xiaomi Qin 3

По словам представителей самой компании, линейка разработана для борьбы с зависимостью от смартфонов, для чего получила специальную систему борьбы с ней. Она позволяет родителям установить здоровые границы в отношениях своих детей со смартфонов.

Серия Qin 3 состоит из трёх моделей: Qin 3, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra с вариантами памяти 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.