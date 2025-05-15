Состоялся официальный анонс субфлагманского процессора MediaTek Dimensity 9400e

Dimensity 9400e использует 4+4-ядерную конфигурацию с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-X4 (одно с тактовой частотой 3,4 ГГц и три по 2,85 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц.

За графику отвечает новый ускоритель ARM Immortalis-G720 MP12, обеспечивающий высокую производительность в играх и поддерживающий современные технологии рейтрейсинга.

Процессор также получил поддержку MediaTek Adaptive Gaming Technology 2.0 (MAGT 2.0) для улучшенного игрового процесса, MediaTek Frame Rate Converter 2.0+ (MFRC 2.0+) для плавного воспроизведения кадров и новый SDK MediaTek NeuroPilot для локальной работы с ИИ-моделями DeepSeek-R1-Distill.

В части подключения чип предлагает скорости загрузки до 7 Гбит/с в сетях 5G Sub-6 ГГц (4CC-CA) и поддержку Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 7,3 Гбит/с.