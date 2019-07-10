Сотни приложений Android уличили в тайной слежке за пользователями

Специалисты Международного института компьютерных технологий провели исследование 88 тысяч приложений для операционной системы Android и обнаружили, что «тысячи» из них отслеживают пользователей без разрешения.

Более того, 1325 приложений собирают данные о смартфоне и пользователе, даже если пользователь отказал приложению в доступе к информации. Речь идёт о таких данных, как, местоположение. В случае запрета на доступ, информация может получаться у других приложений, у которых нужное разрешение есть.

Это стало возможным, поскольку приложения созданы с использованием одинаковых наборов для разработки, позволяющих передачу данных. В первую очередь, речь идёт об SDK китайского гиганта Baidu и аналитической компании Salmonads. Ими пользуются, например, Samsung и Disney.

Также для получения информации о местоположении могут использоваться данные Wi-Fi и метаданные фотографий.

Специалисты поставили в известность Google о результатах исследования ещё в сентябре 2018 года. Google ответила, что в операционной системе Android Q эта проблема будет решена. Релиз новой ОС запланирован в августе-сентябре.