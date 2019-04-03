Сотовые операторы начали переходить на отечественную сотовую связь

Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на отечественную сотовую связь. Об этом рассказало издание РБК.

Оператор МегаФон начал тестировать работоспособность SIM-карт с отечественной криптографией еще в октябре 2018 года. В арте текущего года тест был признан успешным.

Информацией поделился Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева (ИТМиВТ), Институт — это единственный в России разработчик с готовым технологическим решением для отечественной сотовой связи. Уже к 1 декабря производители телеком-оборудования, на котором работают сотовые операторы, должны будут внедрить его продукты в свою инфраструктуру.