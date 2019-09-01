Сотовые операторы начали включать в тарифы бесплатные бургеры с доставкой из ресторанов

Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.

С 3 сентября 2019 года абоненты смогут получить бесплатный воппер через приложение T-Mobile Tuesdays. Акция продлится до января. Как подчёркивается в сообщении оператора, это не уловка в стиле «купи один, второй бесплатно», абонентам бургер предлагается именно в качестве подарка от оператора.

Приложение T-Mobile Tuesdays для iOS и Android предлагает абонентам оператора акции и подарки каждую неделю.

Главный исполнительный директор американского T-Mobile Джон Леджер (John Legere) заявил в связи с этим аттракционом неслыханной щедрости: «Сейчас американцы в согласии между собой по немногим темам, но большинство из нас согласится, что бургеры восхитительны, а бесплатные бургеры почему-то на вкус даже лучше».