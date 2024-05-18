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Телефоны
Опубликовано 18 мая 2024, 12:45
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Сотовый оператор AT&T разработает спутниковый стандарт связи для всех смартфонов

Пока в пределах США
Крупнейшие американские операторы сотовой связи AT&T и AST SpaceMobile объявили о новом шаге по разработке единого стандарта космической широкополосной сети для любых смартфонов.
Сотовый оператор AT&T разработает спутниковый стандарт связи для всех смартфонов

© Ferra.ru

Компании заключили коммерческое соглашение, по которому обязуются реализовать совместный проект космической связи в обход традиционных сотовых вышек до 2030 года. Проект стартовал в 2018 году и некоторые успехи уже есть: операторам удалось добиться прямого дозвона через спутник, отправки текстовых сообщений и даже видеозвонков между обычными смартфонами с использованием технологии космической связи.

В свою очередь, AST SpaceMobile готовится отправить свои первые пять коммерческих спутников на мыс Канаверал для запуска на низкую околоземную орбиту. Это нужно для расширения спутниковой группировки и обеспечения устойчивой и качественной спутниковой связи на обычных смартфонах по всей континентальной части США, даже в отдалённых или труднодоступных местах.