Сотрудник школы украл 3 тыс iPod, предназначенных для индейцев

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Сотрудник школы украл 3 тыс iPod, предназначенных для индейцевВ рамках сговора
Кристи Сток руководила программой, в рамках которой iPod использовались для обучения чтению и математике обездоленных коренных американских школьников, живущих на земле племени. Теперь она получит 18 месяцев тюрьмы за кражу 3 тыс iPod, которые она перепродала на сумму более 800 тыс долларов за 5 лет.
По данным прокуратуры США по округу Мэриленд, Сток не первая, кто был приговорен к тюремному заключению в рамках этой схемы - это дело может быть сосредоточено вокруг 36-летнего жителя Колорадо Саурабха Чавла, который скупал краденую электронику и другие товары и перепродавал их на eBay и Amazon.
Правоохранительные органы провели у него обыск в 2019 году, а вскоре отправили в тюрьму на 5 с половиной лет.
Неизвестно, воровала ли Сток устройства у тех индейских школьников, которым они были нужны, или просто у тех, кто ими не пользовался. В одном из судебных документов говорится, что iPod были закуплены оптом на деньги федерального гранта, и школьный округ хранил неиспользованные.
Источник: The Verge