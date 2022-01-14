Сотрудник школы украл 3 тыс iPod, предназначенных для индейцев

По данным прокуратуры США по округу Мэриленд, Сток не первая, кто был приговорен к тюремному заключению в рамках этой схемы - это дело может быть сосредоточено вокруг 36-летнего жителя Колорадо Саурабха Чавла, который скупал краденую электронику и другие товары и перепродавал их на eBay и Amazon.

Правоохранительные органы провели у него обыск в 2019 году, а вскоре отправили в тюрьму на 5 с половиной лет.

Неизвестно, воровала ли Сток устройства у тех индейских школьников, которым они были нужны, или просто у тех, кто ими не пользовался. В одном из судебных документов говорится, что iPod были закуплены оптом на деньги федерального гранта, и школьный округ хранил неиспользованные.