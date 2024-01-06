Сотрудникам МЧС запретили использовать iPhone из-за опасности удалённого взлома

Ведомство разослало сотрудникам инструкции о запрете айфонов, так как смартфон могут взломать удалённо. Тем более если для работы и дома используется одно устройство. На телефоне могут находиться служебные документы и даже гостайна.

«По нашим данным, рекомендация поступила спасателям после информации о возможном удалённом взломе. Плюс, если гаджет для работы и дома один, на нём могут храниться секретные данные и информация гостайны. Которая не должна попасть в чужие руки», — сообщил Mash.