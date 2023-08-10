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14:41, 10 августа 2023
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Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone на работе

Как и во многих других российских ведомствах

Похоже, после того, как ФСБ и ФСО вскрывали разведывательную операцию американских спецслужб, направленную против российских чиновников и дипломатов посредством вируса на айфонах, во многих ведомствах уже запретили пользоваться этими устройствами в служебных целях.

На этот раз пользоваться iPhone на работе запретили сотрудникам РЖД. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в транспортной отрасли.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено», — подтвердил источник.

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