Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone на работе

14:41, 10 августа 2023
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Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone на работеКак и во многих других российских ведомствах
Похоже, после того, как ФСБ и ФСО вскрывали разведывательную операцию американских спецслужб, направленную против российских чиновников и дипломатов посредством вируса на айфонах, во многих ведомствах уже запретили пользоваться этими устройствами в служебных целях.
На этот раз пользоваться iPhone на работе запретили сотрудникам РЖД. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в транспортной отрасли.
«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено», — подтвердил источник.