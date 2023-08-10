Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone на работе

Как и во многих других российских ведомствах

Похоже, после того, как ФСБ и ФСО вскрывали разведывательную операцию американских спецслужб, направленную против российских чиновников и дипломатов посредством вируса на айфонах, во многих ведомствах уже запретили пользоваться этими устройствами в служебных целях.