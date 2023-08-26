Сотрудники Центризбиркома России начнут использовать российские телефоны

Использование айфонов и «яблочных» планшетов запрещено только на уровне ведомства, российские смартфоны предназначены по большей части для членов и сотрудников аппарата ЦИК. При этом распоряжение о запрете всё ещё в процессе внутреннего обсуждения.

В Центризбиркоме сообщили, что айфоны и в целом мобильные девайсы Apple не препятствуют участию граждан в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Для этого нет законодательных ограничений.

«Никаких ограничений законодательством и принятыми в соответствии с ним актами ЦИК РФ на участие в ДЭГ с использованием мобильных устройств компании Apple не установлено», — сказано в сообщении ЦИК.