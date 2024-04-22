Совершенно секретно: Samsung без лишнего шума анонсировала Galaxy C55 5G, не назвав даже цену смартфона

Внешне новинка напоминает модель Galaxy A54 5G: такой же дизайн с задней панелью из экокожи в двух цветовых вариантах – ярко-оранжевом и черном. Размеры корпуса составляют 164 × 77 × 7.8 мм, а вес – около 180 г.

Galaxy C55 5G оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

На тыльной панели расположена тройная камера: главный 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и макромодуль на 2 Мп.