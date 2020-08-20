Современные смартфоны оказались незащищенными от шпионажа даже в выключенном состоянии

По словам специалиста, современные смартфоны способны передавать данные о своем местоположении не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии.

”Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам”, - рассказал Каросанидзе. При этом он также уточнил, что на данный момент единственным способом, при котором устройство можно “лишить” возможности передавать данные о себе во вне, является извлечение из него батареи. Но так как современные телефоны лишены подобной возможности, то их практически невозможно сделать “недоступными”.