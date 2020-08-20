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Современные смартфоны оказались незащищенными от шпионажа даже в выключенном состоянии

Но решение у проблемы все же имеется
Современные смартфоны оказались незащищенными от шпионажа даже в выключенном состоянии. Об этом рассказал руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании “Инфосистемы джет” Дмитрий Каросанидзе в разговоре с агентством Прайм.

По словам специалиста, современные смартфоны способны передавать данные о своем местоположении не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии.

”Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам”, - рассказал Каросанидзе. При этом он также уточнил, что на данный момент единственным способом, при котором устройство можно “лишить” возможности передавать данные о себе во вне, является извлечение из него батареи. Но так как современные телефоны лишены подобной возможности, то их практически невозможно сделать “недоступными”.

А ведь оставь производители смартфонов такую возможность, у пользователей было бы одной проблемой меньше

Одним из немногих способов по предотвращению слежки через смартфон является использование специальных чехлов, отличительной особенностью которых является непроницаемость для любых радиоизлучений.