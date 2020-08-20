Современные смартфоны оказались незащищенными от шпионажа даже в выключенном состоянии
По словам специалиста, современные смартфоны способны передавать данные о своем местоположении не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии.
”Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам”, - рассказал Каросанидзе. При этом он также уточнил, что на данный момент единственным способом, при котором устройство можно “лишить” возможности передавать данные о себе во вне, является извлечение из него батареи. Но так как современные телефоны лишены подобной возможности, то их практически невозможно сделать “недоступными”.
Одним из немногих способов по предотвращению слежки через смартфон является использование специальных чехлов, отличительной особенностью которых является непроницаемость для любых радиоизлучений.