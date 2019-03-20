Современные смартфоны Xiaomi оказались надёжнее старых моделей

Компания Xiaomi отчиталась за прошедший год. Помимо финансовых показателей Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании, сообщил и ряд других интересных подробностей.

Лэй Цзюнь поделился, что смартфоны Xiaomi стали намного надёжнее, чем раньше. Процент выявленных поломок снизился на 43,7% по сравнению с прошлым годом. Такое достижение позволило Xiaomi расширить гарантию на смартфоны с 12 до 18 месяцев.

Топ-менеджер подчеркнул, что такая гарантия на 50% больше, чем гарантийный срок, предоставляемый на смартфоны Apple, Samsung и Huawei.

На данный момент гарантия на 18 месяцев предоставляется не для всех смартфонов Xiaomi и Redmi, но если тенденция к повышению качества продолжится, то компания расширит её и на другие модели.