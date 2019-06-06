Совсем скоро в Москве начнут тестировать сеть 5G

В рамках Петербургского международного экономического форума оператор Tele2, Ростелеком и компания Ericsson заключили соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле–октябре 2019 года.

Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи Ростелекома.

Кроме того, на ПМЭФ-2019 Tele2, Nokia и Ростелеком подписали меморандум о сотрудничестве в области развития 5G.

В рамках этого соглашения, лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5–29,5 ГГц и 3,3–3,8 ГГц будут созданы на оборудовании Nokia семейства Airscale. Пилотные зоны развернут в Москве и других регионах России.