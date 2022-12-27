Создан первый iPhone со сканером отпечатка пальецв Touch ID в кнопке включения

Уже который год в Сети ходят слухи о появлении первого смартфона бренда, в котором вернётся сканер отпечатка пальцев. И пока сама Apple не анонсирует подобный девайс, энтузиаст уже решил проблему самостоятельно.

В Twitter завирусился ролик, в котором моддер показал способ, как вернуть Touch ID в старый iPhone. Для этого он припаял провода сканера отпечатка к логической плате смартфона. Судя по тому, что это A12 Bionic, то модификации подвергся либо iPhone XS, либо iPhone XR.

Под конец ролика энтузиаст продемонстрировал, что модифицированный iPhone способен распознавать отпечатки пальцев. Расположился он сканер в кнопке включения устройства.