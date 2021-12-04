Создан первый шнур с функцией беспроводной зарядки

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Создан первый шнур с функцией беспроводной зарядкиДля всех существующих разъёмов
Компания Bocoice из Гонконга начала сбор денег на старт производства своей разработки — универсального шнура для зарядки устройств со всеми существующими разъёмами. Таким образом компания хочет вывести на рынок решение, которое будет способствовать уменьшению технологических отходов и пригодится, даже если будет введён единый унифицированный стандарт разъёмов.
Об этом уже делала заявления Еврокомиссия, но пока всё осталось на бумаге. Предлагаемый Bocoice шнур будет носить название Cabless, с его помощью можно будет заряжать смартфоны и другие мобильные устройства с micro-USB, USB Type-C, USB Type-A, Lightning, а также ноутбуки с прямоугольными и круглыми разъёмами.
Длина Cabless составит 2,5 метра, а мощность — до 100 ватт. Если свернуть шнур, он работает как беспроводная зарядка мощностью до 15 ватт.
Источник: N + 1