Создан первый шнур с функцией беспроводной зарядки

Об этом уже делала заявления Еврокомиссия, но пока всё осталось на бумаге. Предлагаемый Bocoice шнур будет носить название Cabless, с его помощью можно будет заряжать смартфоны и другие мобильные устройства с micro-USB, USB Type-C, USB Type-A, Lightning, а также ноутбуки с прямоугольными и круглыми разъёмами.

Длина Cabless составит 2,5 метра, а мощность — до 100 ватт. Если свернуть шнур, он работает как беспроводная зарядка мощностью до 15 ватт.