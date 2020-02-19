Создан смартфон, "запрещающий" пользователю делать свои голые селфи

Так, если владелец аппарата попытается сделать “взрослое” селфи, смартфон просто-напросто не станет сохранять его в память. При этом в Tone e20 также имеется и функция, при активации которой в случае, если подросток попытается сделать подобное фото, об этом случае будут оповещены его родители.