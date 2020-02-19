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Создан смартфон, "запрещающий" пользователю делать свои голые селфи
А также оповещающий об этом родителей владельца
Японская компания Tone представила свой новый недорогой смартфон под названием Tone e20. Отличительностью особенностью новинки стала функция, благодаря которой устройство “запрещает” пользователю делать фотографии своего голого тела.
Так, если владелец аппарата попытается сделать “взрослое” селфи, смартфон просто-напросто не станет сохранять его в память. При этом в Tone e20 также имеется и функция, при активации которой в случае, если подросток попытается сделать подобное фото, об этом случае будут оповещены его родители.
В остальном устройство достаточно типичное для нашего времени — оно имеет тройную камеру с сенсором на 13 Мп, аккумулятор емкостью 3 900 мАч, 6.96-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Оценен смартфон в 19 800 йен или 11 500 рублей.