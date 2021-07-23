Создана защита от трещин и царапин для стёкол камер в смартфонах

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Создана защита от трещин и царапин для стёкол камер в смартфонахРечь о новых стеклах Gorilla Glass
Производитель стекол Gorilla Glass — компания Corning — разработал защиту от трещин и царапин для камер смартфонов.
Сообщается, что выйдет на рынок сразу две новинки — Gorilla Glass DX и DX+. Они получат улучшенные оптические характеристики и устойчивость к различным внешним повреждениям. В частности, стекла смогут ограничивать возникновение царапин на объективах смартфонов в течение длительного времени. Проработала компания и показатель светопроницаемости, который достиг 98% без потери механической прочности. Производитель отметил, что это один их самых высоких показателей в своем классе.
На данный момент неизвестно, когда именно Corning Incorporated запустит продажи новинок для защиты камер смартфонов. Предполагается, что одним из первых партнеров марки станет южнокорейская компания Samsung.