Создана защита от трещин и царапин для стёкол камер в смартфонах

Сообщается, что выйдет на рынок сразу две новинки — Gorilla Glass DX и DX+. Они получат улучшенные оптические характеристики и устойчивость к различным внешним повреждениям. В частности, стекла смогут ограничивать возникновение царапин на объективах смартфонов в течение длительного времени. Проработала компания и показатель светопроницаемости, который достиг 98% без потери механической прочности. Производитель отметил, что это один их самых высоких показателей в своем классе.

На данный момент неизвестно, когда именно Corning Incorporated запустит продажи новинок для защиты камер смартфонов. Предполагается, что одним из первых партнеров марки станет южнокорейская компания Samsung.