Создано похожее на приставку Apple TV устройство для кражи паролей на iPhone

Хакерское устройство имитирует приставку Apple TV, предлагая владельцам iPhone подключиться, предоставив пароль от устройства. На самом деле происходит взлом.

Об эффективности такого гаджета рассказал исследователь Джей Бохс. По его словам, во время посещения конференции у него, как и у многих других пользователей iPhone, на телефоне начали всплывать сообщения с предложением подключиться к ближайшей приставке Apple TV.

Дальность действия хакерского гаджета — 15 метров. Эффект рассчитан на то, что у множества пользователей айфонов Bluetooth всегда включён.