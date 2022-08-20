Создано устройство для записи разговоров в iPhone

Запись разговоров в iOS по умолчанию запрещена, но Magmo сможет записать подробности звонка с помощью пьезоэлектрического элемента, который считает вибрации динамика айфона и запишет голоса обоих собеседников практически без захвата посторонних шумов.

Для этого устройство нужно прикрепить к смартфону с помощью кольца магнитов, которые впервые появились в iPhone 12 для обеспечения работы аксессуаров MagSafe. Затем на корпусе Magmo нужно нажать на переключатель и запись разговора начнётся автоматически.

В Magmo встроен накопитель ёмкостью 32 ГБ, на который можно записать до 500 часов разговоров.