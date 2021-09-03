Созданы хакерские кабели для взлома iPhone со скрытым Wi-Fi передатчиком

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Созданы хакерские кабели для взлома iPhone со скрытым Wi-Fi передатчикомНеотличимы от настоящих
Специалист по кибербезопасности, известный в интернете как MG, разработал хакерские кабели для взлома iPhone и iPad. Внешне эти кабели ничем не отличаются от оригинальных, но при этом представляют серьёзную опасность для конфиденциальности пользователей.
Кабели, созданные MG, внешне точно такие же, как и стандартные, идущие в комплекте со смартфоном или планшетом. Но на самом деле в них встроен датчик нажатия клавиш. Вместе с этим кабели могут выступать как точка доступа Wi-Fi и сразу же отправлять информацию хакеру. С их помощью взломщик также сможет удалённо изменить раскладу клавиатуры и подделать идентификационные данные USB-устройства.
Отмечается, что работают кабели на основе микрочипа, похожего на те, что встроены в настоящие. Также устройства имеют функцию геолокации. MG показал на видео, как работает его разработка.