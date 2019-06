Созданы «обнажающие» внутреннюю суть iPhone чехлы

Для каждой актуальной модели iPhone предлагается свой чехол, показывающий компоненты именно этой модели. Более того, чехлы предлагаются двух видов. Первый показывает внутренности, как будто со смартфона сняли заднюю панель. Второй представляет «рентгеновский» снимок. Доступны чехлы по 9,99 доллара для iPhone 6 и iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также iPhone XR .