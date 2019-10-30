Создатель Android разрабатывает смартфон с фронтальной камерой под дисплеем
В сети появилась информация о новом патенте компании создателя Android Энди Рубина, в котором описывается устройство, имеющее спрятанную под дисплеем фронтальную камеру. Зарегистрированный документ описывает смартфон, который оснащен “оптическими датчиками, расположенными под дисплеем электронного устройства”. Также в тексте патента говорится о возможности верхней части дисплея менять собственный уровень прозрачности. На данный момент нет никакой более подробной информации о принципе работы новой технологии, но учитывая, что первая версия Essential Phone умудрилась стать родоначальником моды на вырезы в форме капли, вполне вероятно, что именно данный производитель сможет произвести очередную революцию в мире смартфоностроения.
Напомним, что еще в начале года такие компании как Xiaomi и Oppo показали на видео свою реализацию технологии, благодаря которой фронтальная камера может быть расположена прямо под дисплеем смартфона. Первые серийные устройства с использованием данной технологии ожидаются уже в 2020 году.