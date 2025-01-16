Создатель ОС Android иронично раскритиковал Билла Гейтса за «потерянный» смартфон

По его словам, Гейтс сам раскрыл «свою самую большую ошибку в истории, которая в конечном итоге обошлась его компании в 400 000 000 000 долларов». В связи с этим Майнер иронично признался, что помешал Microsoft «контролировать телефоны так же, как они контролировали ПК».

Он подчеркнул, что Microsoft буквально «прохлопала» рынок смартфонов, и что всегда смешно наблюдать за жалобами Гейтса.