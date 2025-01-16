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Опубликовано 16 января 2025, 19:30
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Создатель ОС Android иронично раскритиковал Билла Гейтса за «потерянный» смартфон

Microsoft так и не смогла выйти на рынок смартфонов
На днях бывший гендиректор и сооснователь Microsoft Билл Гейтс пожаловался, что компания упустила выгоду в $400 млрд из-за того, что не смогла выйти на рынок смартфонов. Над жалобами Гейтса посмеялся создатель ОС Android Рич Майнер.
Создатель ОС Android иронично раскритиковал Билла Гейтса за «потерянный» смартфон
© European Union, 2024, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

По его словам, Гейтс сам раскрыл «свою самую большую ошибку в истории, которая в конечном итоге обошлась его компании в 400 000 000 000 долларов». В связи с этим Майнер иронично признался, что помешал Microsoft «контролировать телефоны так же, как они контролировали ПК».

Он подчеркнул, что Microsoft буквально «прохлопала» рынок смартфонов, и что всегда смешно наблюдать за жалобами Гейтса.