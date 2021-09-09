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Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизацией

Отличное устройство для видео и фотосъёмок во время путешествий
Компания DJI представила новое поколение своих мобильных стабилизаторов — Osmo Mobile 5 (OM 5). Устройство получило ряд улучшений в сравнении с предшественником, а также очень приятный ценник.
Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизацией

Главным «нововведением» в DJI OM 5 стал удлинитель — впервые в серии. Таким образом, устройство наконец-то можно будет использовать не просто как ручной стабилизатор, но также и как селфи-палку.

Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизацией

Работает новинка в паре со специальным приложением — DJI Mimo. С его помощью пользователи могут снимать видео и изображения, а также активировать функцию ActiveTrack 4.0. Она, в свою очередь, включает отслеживание объектов сразу же после того, как они будут отмечены на экране.

Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизацией

Цена новинки 159 долларов или 11,5 тыс рублей.

Отметим, что наибольшую популярность компания DJI заполучила благодаря своим дронам: Phantom, Mavic и Mini.