Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизацией

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Создатель популярных дронов DJI представил селфи-палку для смартфонов с качественной стабилизациейОтличное устройство для видео и фотосъёмок во время путешествий
Компания DJI представила новое поколение своих мобильных стабилизаторов — Osmo Mobile 5 (OM 5). Устройство получило ряд улучшений в сравнении с предшественником, а также очень приятный ценник.
Главным «нововведением» в DJI OM 5 стал удлинитель — впервые в серии. Таким образом, устройство наконец-то можно будет использовать не просто как ручной стабилизатор, но также и как селфи-палку.
Работает новинка в паре со специальным приложением — DJI Mimo. С его помощью пользователи могут снимать видео и изображения, а также активировать функцию ActiveTrack 4.0. Она, в свою очередь, включает отслеживание объектов сразу же после того, как они будут отмечены на экране.
Цена новинки 159 долларов или 11,5 тыс рублей.
Отметим, что наибольшую популярность компания DJI заполучила благодаря своим дронам: Phantom, Mavic и Mini.