Создатель складного Escobar Phone 2 признался в продаже фальшивых смартфонов и рискует сесть на 20 лет

Этот предприниматель из Швеции, вдохновлённый именем известного наркобарона Пабло Эскобара, с 2019 года продавал поддельные складные смартфоны Escobar Fold 2.

Густафссон рекламировал устройство как флагман по цене $399, однако на деле покупатели не получали никаких телефонов. В некоторых случаях вместо гаджета им отправляли книгу о брате Пабло Эскобара и его «бизнес-плане» в индустрии смартфонов.

На самом деле, в качестве устройства использовался переупакованный Samsung Galaxy Fold с нанесённой золотой плёнкой.

При этом Густафссон потратил на рекламу фальшивых товаров более $307 000, включая отправку поддельных образцов техноблогерам для создания ажиотажа.

Кроме смартфонов, он также продавал несуществующие огнемёты, телефоны Gold 11 Pro и криптовалюту Escobar Cash.

Обман продолжался до 2020 года, пока власти США не начали расследование. В декабре 2023 года его арестовали в Испании и экстрадировали в США. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.