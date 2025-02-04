Создатели ChatGPT готовят собственное устройство на замену смартфонов

Опубликовано 04 февраля 2025, 08:211 мин.
Создатели ChatGPT готовят собственное устройство на замену смартфоновЭто официально
OpenAI разрабатывает устройство с ИИ, которое может заменить традиционные смартфоны. Об этом сообщил CEO компании Сэм Альтман в интервью Nikkei.
Пока детали проекта неизвестны, но устройство станет специализированным терминалом для генеративного ИИ.
В отличие от смарт-колонок с голосовыми ассистентами, новинка может предложить более глубокую интеграцию ИИ в повседневные задачи.
Ранее OpenAI уже сотрудничала с SoftBank, и сегодня стало известно, что компании создадут совместное предприятие в Японии для разработки ИИ-решений для бизнеса.
Когда устройство IT-гиганта появится на рынке и какие функции оно предложит — пока остается загадкой.
Отметим, что ранее ряд компаний уже пытались представить своих «убийц смартфонов» на базе ИИ. Все они провалились.