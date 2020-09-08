ferra.ru
Телефоны
Сегодня 08:52

Создатели первого "убийцы" флагманов вернутся к выпуску недорогих смартфонов

И это явно то, чего от производителя ждали последние несколько лет
OnePlus начинала свою жизнь как компания, которая представила миру первого “убийцу” флагманов — OnePlus One. Устройство за 350 долларов могло предложить пользователям абсолютно тот же опыт, что предлагали остальные Android-смартфоны в ценовом сегменте от 500 долларов и выше. Но время шло и смартфоны самой OnePlus становились все дороже, дойдя до отметки в 900 долларов в 2020 году. Подобный поворот событий вызвал шквал негативных обсуждений в сети, в связи с чем, по всей видимости, компания и решила вернуться к выпуску недорогих смартфонов.

Так, например, популярный интернет-инсайдер Max J заявил, что аппарат с кодовым именем kebab2, под которым прятался OnePlus 8T Pro, в конечном итоге не выйдет. Со слов источника, на данный момент нет никакой информации, с чем могло быть связано подобное решение компании, но догадаться до этого не так уж и сложно.

Во-первых, достаточно вспомнить, как интернет-общественность встретила анонс OnePlus 8 Pro — с одной стороны, людей радовало появление множества долгожданных фишек, наподобие беспроводной зарядки и защиты от влаги и пыли. С другой же они отказались нормально воспринимать взлетевший до небес ценник — за 900 долларов можно было купить iPhone 11 на самом старте продаж, после чего “на мороженое” оставалось около 200 долларов.

Удивительно, что флагманский iPhone 11 на старте стоил на 200 долларов дешевле флагманского смартфона OnePlus

Во-вторых, после анонс OnePlus Nord, в сети появилось немало восторженных отзывов о новом среднебюджетнике от компании. Его на полном серьезе сравнивали с iPhone SE (2020) и новеньким Google Pixel 4a, что говорит о теплом приеме смартфона компании в данном ценовом сегменте.

OnePlus Nord получился крайне популярным среди пользователей аппаратом

Вполне вероятно, что сама OnePlus также убедилась в желании публики получать недорогие смартфоны, в связи с чем и было принято решение “вернуться к истокам”.

Автор: Лилик Ми