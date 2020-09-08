Создатели первого "убийцы" флагманов вернутся к выпуску недорогих смартфонов

Так, например, популярный интернет-инсайдер Max J заявил, что аппарат с кодовым именем kebab2, под которым прятался OnePlus 8T Pro, в конечном итоге не выйдет. Со слов источника, на данный момент нет никакой информации, с чем могло быть связано подобное решение компании, но догадаться до этого не так уж и сложно.

Во-первых, достаточно вспомнить, как интернет-общественность встретила анонс OnePlus 8 Pro — с одной стороны, людей радовало появление множества долгожданных фишек, наподобие беспроводной зарядки и защиты от влаги и пыли. С другой же они отказались нормально воспринимать взлетевший до небес ценник — за 900 долларов можно было купить iPhone 11 на самом старте продаж, после чего “на мороженое” оставалось около 200 долларов.