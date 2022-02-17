Создатели прозрачных наушников Nothing намекнули на свой первый Android-смартфон

Телефоны
Сегодня в 16:03
1 мин.
Создатели прозрачных наушников Nothing намекнули на свой первый Android-смартфонНеужели тоже прозрачный?
В прошлом году компания Nothing, основанная экс-главой OnePlus Карлом Пейем, представила свой первый продукт — беспроводные наушники Nothing Ear (1). А сейчас, судя по всему, она же готовит пользователей к анонсу первого Android-смартфона бренда.
По крайней мере, это следует из интересной публичной переписки в Twitter, которую устроили между собой Карл Пей, а также официальные аккаунты Android и Snapdragon:
Судя по всему, в стенах Nothing вовсю работают над своим первым смартфоном. При этом подтверждает этот факт и то, что господин Пей сделал репост фанатского эскиза «Nothing Phone», подметив талант автора концепта.
Отметим, что также ранее Карл спросил своих фанатов, «какую Android-оболочку они любят больше всего и почему». При этом свои предпочтения он не стал раскрывать, ответив лишь словами «скоро узнаете».
Источник: Gadgets 360