Создатели прозрачных наушников Nothing засветили свой первый смартфон

И, судя по всему, в сети наконец-то появилось «живое» фото именно этого устройства. Неизвестный сфотографировал главу Nothing Карла Пея, держащего в руках смартфон. Предположительно, это и есть первый телефон компании.

Правда, не до конца понятно, почему то, что топ-менеджер держит в руках, не имеет прозрачный корпус. Часть пользователей предположило, что таким образом бренд старается всячески уберечь «вау-эффект» от первой демонстрации аппарата.