Создатели прозрачных наушников Nothing засветили свой первый смартфон

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Создатели прозрачных наушников Nothing засветили свой первый смартфонНеужели анонс уже близок?
В прошлом году компания экс-главы OnePlus — Nothing — представила свой первый продукт. Им оказались прозрачные наушники Nothing Ear (1). В 2022-м пользователи ждут другого анонса — первого смартфона бренда.
И, судя по всему, в сети наконец-то появилось «живое» фото именно этого устройства. Неизвестный сфотографировал главу Nothing Карла Пея, держащего в руках смартфон. Предположительно, это и есть первый телефон компании.
Правда, не до конца понятно, почему то, что топ-менеджер держит в руках, не имеет прозрачный корпус. Часть пользователей предположило, что таким образом бренд старается всячески уберечь «вау-эффект» от первой демонстрации аппарата.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что Nothing Phone получит флагманское железо, а также необычный дизайн. При этом анонс смартфона ожидается уже в 2022 году.
Источник: 9to5Google