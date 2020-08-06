Создатели Samsung Galaxy Note 20 оказались недовольны своим детищем

Так, по данным авторитетного инсайдера Ice Universe, разработчики между собой обсуждают то, что они могли сделать из “обычной” версии Galaxy Note 20 куда более интересный аппарат. Но из-за желаний руководства удешевить производство, были вынуждены пойти на очень серьезные компромиссы, в числе которых, например, значится пластиковый корпус.

"Фактически, большинство сотрудников Samsung не испытывают оптимизма по поводу Note 20, но для максимизации прибыли и ограничения затрат руководители потребовали создать такую модель", - говорится в сообщении Ice Universe.

Отметим, что в числе “недостатков” нового Galaxy Note 20, отдаляющих его от звания истинного флагмана, можно выделить функции беспроводной зарядки и экрана с высокой частотой обновления изображения. Вместе с тем компания, будто бы издеваясь, предлагает в нашей стране это устройство по цене в 80 тыс рублей.