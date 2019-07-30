Создатели TikTok официально подтвердили планы по выпуску собственного смартфона

Создатели популярного приложения для обмена видеосообщениями TikTok всё-таки решили выпустить собственный смартфон. Китайская компания ByteDance объявила о разработке смартфона в сотрудничестве с производителем Smartisan Technology.

Таким образом, компания расширяет область своей деятельности за пределы приложений для видео и новостей.

Технические подробности смартфона пока не уточняются. ByteDance получила патенты и часть сотрудников Smartisan для работы над проектом. Отмечается, что проект возглавляет бывший глава Smartisan У ДэЧжоу (Wu Dezhou), а работу над ним начали целых семь месяцев назад.

Скорее всего, смартфон не выйдет за пределы Китая, поскольку Smartisan является нишевым брендом даже для домашнего рынка.