Создателю приложения для анонимного просмотра Instagram пригрозили судом

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Вчера в 22:51
Создателю приложения для анонимного просмотра Instagram пригрозили судомВыполнить все требования он должен в течение двух суток
Facebook направил претензию к разработчику приложения Barinsta, с помощью которого в Instagram можно просматривать открытые профили и скачивать из них любой контент. Приложение позволяет обходить обязательную регистрацию.
Кроме этого к создателю софта направлено требование удалить элементы фирменного дизайна соцсетей, которые, по мнению Facebook, он использовал незаконно. А также он должен полностью прекратить работу над проектом. В противном случае представители Facebook пригрозили судом.
Разработчик уже удалил код. А в своём Телеграм-канале поделился мыслями, что невозможно конкурировать с такими гигантами, как Facebook.
Напомним, социальная сеть Instagram является «дочкой» медиа-холдинга Facebook.