Создателю приложения для анонимного просмотра Instagram пригрозили судом

Кроме этого к создателю софта направлено требование удалить элементы фирменного дизайна соцсетей, которые, по мнению Facebook, он использовал незаконно. А также он должен полностью прекратить работу над проектом. В противном случае представители Facebook пригрозили судом.

Разработчик уже удалил код. А в своём Телеграм-канале поделился мыслями, что невозможно конкурировать с такими гигантами, как Facebook.

Напомним, социальная сеть Instagram является «дочкой» медиа-холдинга Facebook.