Спалился. Первый смартфон Samsung для сетей 5G загорелся и взорвался

После фиаско с Galaxy Note 7, компания Samsung внедрила продвинутые проверки для аккумуляторов своих смартфонов. Это сработало, случаев с возгоранием флагманов Samsung, действительно, стало мало. Тем не менее, иногда подобное случается.
На этот раз стало известно о первом случае возгорания Samsung Galaxy S10 5G — первого смартфона Samsung с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Покупатель из Южной Кореи опубликовал фото аппарата, явно не подлежащего ремонту.
По словам пострадавшего, смартфон просто лежал на столе, когда начало «пахнуть горелым» и повалил дым. В смартфоне используется скоростная технология зарядки, которой раньше не было во флагманах Samsung. Возможно, причина кроется в этом.
Тем не менее стоит учесть, что пользователь не сообщил важных подробностей, например, использовалась ли фирменная зарядка, а Samsung отрицает какие-либо внутренние проблемы смартфона и отказала покупателю в возврате или обмене.