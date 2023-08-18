Спать рядом с заряжающимся iPhone так же опасно, как и возле других смартфонов

Сообщается, что спать рядом с заряжающимся гаджетом опасно, равно как и с подключённым к сети беспроводным зарядным устройством или адаптером питания. Нельзя класть эти устройства под подушку, на себя, под одеяло. Всё этом может привести к перегреву, поражению электричеством.

Заряжать устройства лучше в хорошо проветриваемых помещениях. Не менее важно использовать только комплектные зарядки: сторонние зарядные устройства не соответствуют стандартам безопасности Apple.

«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или на своё тело, когда они подключены к источнику питания», — сказано в материале Mirror.