Спать рядом с заряжающимся iPhone так же опасно, как и возле других смартфонов

Спать рядом с заряжающимся iPhone так же опасно, как и возле других смартфоновСообщила Apple
Британский таблоид Mirror со ссылкой на сервисное сообщение Apple предупредил пользователей об опасности сна возле заряжающегося iPhone иди другой электроники бренда. Собственно, как и возле других гаджетов.
Сообщается, что спать рядом с заряжающимся гаджетом опасно, равно как и с подключённым к сети беспроводным зарядным устройством или адаптером питания. Нельзя класть эти устройства под подушку, на себя, под одеяло. Всё этом может привести к перегреву, поражению электричеством.
Заряжать устройства лучше в хорошо проветриваемых помещениях. Не менее важно использовать только комплектные зарядки: сторонние зарядные устройства не соответствуют стандартам безопасности Apple.
«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или на своё тело, когда они подключены к источнику питания», — сказано в материале Mirror.