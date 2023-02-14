Специалисты DxOMark оценили камеру «прозрачного» смартфона Nothing Phone 1 спустя полгода после его выхода

Они решили проверить, как показывает себя устройство в области создания фото и видео. Результаты тестов оказались неоднозначными: в некоторых сценариях устройство показало хорошие результаты, в то время как в других — провалилось.

По мнению сотрудников DxOMark, сверхширокоугольная камера Nothing Phone 1 обеспечивает хорошее качество изображения с высокой детализацией, но отсутствие телеобъектива ограничивает чёткость дальних снимков.

При этом устройство получило 114 баллов, заняв 62 место в общем рейтинге лаборатории. Оно разместилось между Honor 70 и Xiaomi 12.