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11:51, 14 февраля 2023
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Специалисты DxOMark оценили камеру «прозрачного» смартфона Nothing Phone 1 спустя полгода после его выхода

Вышло неоднозначно

Компания Nothing выпустила свой первый смартфон ещё летом 2022 года. Но только сейчас специалисты DxOMark добрались до него.

Специалисты DxOMark оценили камеру «прозрачного» смартфона Nothing Phone 1 спустя полгода после его выхода

Фото: GSMArena

Они решили проверить, как показывает себя устройство в области создания фото и видео. Результаты тестов оказались неоднозначными: в некоторых сценариях устройство показало хорошие результаты, в то время как в других — провалилось.

По мнению сотрудников DxOMark, сверхширокоугольная камера Nothing Phone 1 обеспечивает хорошее качество изображения с высокой детализацией, но отсутствие телеобъектива ограничивает чёткость дальних снимков.

При этом устройство получило 114 баллов, заняв 62 место в общем рейтинге лаборатории. Оно разместилось между Honor 70 и Xiaomi 12.

Специалисты DxOMark оценили камеру «прозрачного» смартфона Nothing Phone 1 спустя полгода после его выхода

DxOMark

Среди сильных сторон камеры первенца Nothing эксперты отметили высокий уровень детализации фотографий и видео в помещении и при дневном свете, эффективную стабилизацию изображения во время видеосъемки, точную экспозицию лица с хорошим контрастом при дневном свете, низкий уровень шума и точную автофокусировку.

К её недостаткам они отнесли нестабильную экспозицию и автофокус на видео, ограниченный динамический диапазон на фото и видео, наличие артефактов, таких как звон и тени, а также ошибки сегментации в режиме боке.

Источник:DxOMark
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