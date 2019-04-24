Специалисты объяснили конструктивные недостатки Samsung Galaxy Fold

Специалисты популярного ресурса iFixit, регулярно радующего пользователей разборкой гаджетов, рассказали о конструктивных недостатках складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем.

Компания Samsung получила негативные отзывы от журналистов и сейчас изучает проблемы с дисплеем, который выходит из строя после пары дней использования. Выпуск смартфона пока отложен на неопределённый срок.

Как отметили специалисты, основная проблема сводится к тому, что гибкий OLED-дисплей смартфона не имеет сколько-нибудь серьёзного защитного слоя вроде стекла Gorilla Glass. В тоже время, такие экраны известны своей хрупкостью, даже небольшая частица пыли может вызвать проблемы. А в смартфоне есть достаточно мест, где пыль может легко попасть на чувствительные области.

В некоторых случаях, с экрана сняли защитную пленку, это тоже повредило дисплей. Поскольку экран хрупкий, производитель защитил его этой плёнкой и предполагал, что пользователи не будут её снимать. Однако она похожа на стандартную плёнку у обычных смартфонов, которая удаляется после покупки, некоторые из первых пользователей попытались это проделать с Galaxy Fold, что и привело к поломке.

Также iFixit отметил, что проводимые Samsung тесты на сгиб при производстве слишком механические и в обычных условиях, когда аналогичную нагрузку даёт проводит человек, экран не выдерживает.