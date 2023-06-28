Специалисты раскритиковали совет отключать iPhone на 5 минут для защиты от шпионского софта

Как отметил журналист 9to5Mac Чэнс Миллер, на самом деле перегрузка «может немного уменьшить угрозу фишинга и использования эксплойтов для шпионского ПО», но не избавит смартфон от всех вирусов. По словам Миллера, те угрозы, о которых говорит Албаниз, не касаются большинства пользователей.

Но Албаниз дал свой совет так, что может показаться, что перезагрузки достаточно для полноценной защиты. При этом в iOS есть встроенные механизмы защиты, актуальные для рядовых пользователей: Face ID, усиленная защита от вирусов в браузере Safari, жёсткие правила модерации приложений в App Store и двухфакторная аутентификация.

«Пользователь iPhone прочитает цитату Албаниза и будет считать, что всё, что ему нужно сделать, чтобы защитить себя и свои устройства, — это перезагружать свой смартфон один раз в день. На самом деле это неправда», — подчеркнул журналист.