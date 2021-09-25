Специалисты выяснили максимальное время работы новых iPhone 13 без подзарядки

Были протестированы все гаджеты линейки. Оказалось, что благодаря собственному однокристальному процессору A15 Bionic и дисплею с переменной частотой обновления ProMotion, iPhone 13 работает на 2 часа дольше, чем его предшественник, а рекорд установил iPhone 13 Pro Max, проработав 9 часов 52 минуты.

Ниже вы можете видеть соотношение ёмкости батарей в айфонах 13-й серии с временем их работы без подзарядки:

• iPhone 13 Pro Max – 4352 мАч, время работы составило 9 часов 52 минуты;

• iPhone 13 Pro – 3095 мАч, 8 часов 17 минут;

• iPhone 13 – 3227 мАч, 7 часов 45 минут;

• iPhone 13 mini – 2406 мАч, 6 часов 26 минут.