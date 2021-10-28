Специальный Android 12L для гибких смартфонов впервые показали

Так, например, Google показала, как на Android 12L меню быстрых настроек сдвинуто к левой стороне экрана, в то время как панель уведомлений разместилась на правой стороне. Это, по словам компании, позволит пользователям получить доступ к обоим меню одновременно без необходимости открывать одно приложение и закрывать другое.