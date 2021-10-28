Специальный Android 12L для гибких смартфонов впервые показали

Специальный Android 12L для гибких смартфонов впервые показалиЖдём анонса Google Pixel Fold?
По словам поискового гиганта, новая мобильная ОС позволит обеспечить более плавную работу системы на больших экранах. При этом оптимизации также подвергнется и расположение элементов пользовательского интерфейса, в том числе размещение домашнего экрана, экрана блокировки, уведомлений, быстрых настроек и т.д.
Так, например, Google показала, как на Android 12L меню быстрых настроек сдвинуто к левой стороне экрана, в то время как панель уведомлений разместилась на правой стороне. Это, по словам компании, позволит пользователям получить доступ к обоим меню одновременно без необходимости открывать одно приложение и закрывать другое.
Сообщается, что выйдет новый Android в начале 2022 года. Но при этом Google предлагает разработчикам опробовать новые функции заранее. Для этого нужно пройти по ссылке и загрузить эмулятор 12L.