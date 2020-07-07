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Спецверсия флагмана Oppo может стать первым смартфоном с подэкранной фронтальной камерой
Осталось узнать, когда именно состоится выход новинки
На популярном интернет-ресурсе Letsgodigital появилась информация о том, что спецверсия флагмана Oppo может стать первым смартфоном с подэкранной фронтальной камерой.
Речь идет об Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, изображение которого и появилось на сайте. Что интересно, оригинальный Oppo Find X2 Pro уже поступил в продажу, при этом девайс даже смог возглавить рейтинг лучших камерофонов DxOMark вместе с Xiaomi Mi 10 Pro! Учитывая данный факт, вполне логично, что компания намеревается привлечь внимание к премиум-версии устройства через внедрение подобной технологии.
К сожалению, несмотря на то, что стандартная версия флагманского смартфона Oppo продолжительное время находится в продаже, а популярный ресурс публикует информацию о Lamborghini Edition, в сети все еще нет данных о том, когда новая версия поступит в продажу.