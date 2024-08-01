Спецверсия флагманского чипа Qualcomm обеспечит связь 5G на бюджетных смартфонах

Эта версия позволит поддерживать 5G на недорогих смартфонах, предельные возможности которых — 4G. А связь 5G пока доступна толко на флагманских устройствах. Как отмечается, благодаря новому чипу на бюджетных смартфонах можно будет обеспечить связь с скоростью загрузки до 2,5 гигабит в секунду — примерно в 7 раз быстрее, чем скорость 4G.

Snapdragon 4s Gen 2 получил 8 ядер, поддерживает частоту до 2000 мегагерц, а также камеры разрешением до 80 Мп. Вероятнее всего, первые смартфоны, оснащённые этим чипом, появятся до конца 2024 года.

«Мобильная платформа Snapdragon 4s Gen 2 — это значительный шаг вперёд на пути к тому, чтобы сделать технологию 5G более доступной», — сообщил старший вице-президент Qualcomm Крис Патрик.