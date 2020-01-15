Спецверсия камерафона Xiaomi Mi 9 Lite упала в цене

Сообщается, что в скором времени Mi CC9 Meitu на китайском рынке можно будет приобрести всего за 289 долларов или 17,7 тыс рублей, тогда как раньше он стоил порядка 377 долларов или 23,2 тыс рублей. Однако и это еще не все. Каждому покупателю данного смартфона абсолютно бесплатно прилагается “умная” колонка Redmi AI Speaker Play.