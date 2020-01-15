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Сегодня 18:15
Спецверсия камерафона Xiaomi Mi 9 Lite упала в цене
Речь о Mi CC9 Meitu
Китайский гигант Xiaomi решил порадовать фанатов выгодным предложением. Так, компания решила снизить стоимость спецверсии камерофона Xiaomi Mi CC9 Meitu, в результате чего смартфон подешевел почти на четверть.
Сообщается, что в скором времени Mi CC9 Meitu на китайском рынке можно будет приобрести всего за 289 долларов или 17,7 тыс рублей, тогда как раньше он стоил порядка 377 долларов или 23,2 тыс рублей. Однако и это еще не все. Каждому покупателю данного смартфона абсолютно бесплатно прилагается “умная” колонка Redmi AI Speaker Play.
Напомним, что Mi CC9 Meitu оснащен поддержкой технологии Meitu, которая направлена на увеличение производительности и усовершенствование фотовозможностей смартфона. Кроме того, она позволяет проводить съемку портретов даже в условиях плохой освещённости.