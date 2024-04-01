Спереди как iPhone 15, а сзади — непонятно что: в сеть слили фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro

Другие особенности:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Быстрая память: LPDDR5X и UFS 4.0

Высокий результат в AnTuTu: 1.6 млн баллов

Xiaomi Civi 4 Pro Special Edition – это интересный смартфон с необычным дизайном и мощными характеристиками. Правда, пока что компания не назвала ни цену, ни дату начала продаж новинки.