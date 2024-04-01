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Опубликовано 01 апреля 2024, 08:22
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Спереди как iPhone 15, а сзади — непонятно что: в сеть слили фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro

Но выглядит интересно
В сеть просочились фотографии ограниченной черно-белой версии Xiaomi Civi 4 Pro.
Спереди как iPhone 15, а сзади — непонятно что: в сеть слили фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro
© Weibo

Дизайн смартфона неоднозначный: спереди он напоминает iPhone 15 с овальным вырезом под фронталку, а сзади – непонятно что.

Главная фишка устройства – Leica Summilux: система камер, разработанная совместно с Leica. Она включает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную портретную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Спереди как iPhone 15, а сзади — непонятно что: в сеть слили фото специальной версии Xiaomi Civi 4 Pro
© Weibo

Другие особенности:

  • Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
  • Быстрая память: LPDDR5X и UFS 4.0
  • Высокий результат в AnTuTu: 1.6 млн баллов

Xiaomi Civi 4 Pro Special Edition – это интересный смартфон с необычным дизайном и мощными характеристиками. Правда, пока что компания не назвала ни цену, ни дату начала продаж новинки.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 15
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#смартфон
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#XIAOMI