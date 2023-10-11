Спорные характеристики за $599: Motorola представила новый смартфон линейки Edge

Устройство работает на базе процессора Dimensity 7030 и предлагается в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает на Android 13, однако не уточняется, сколько обновлений ПО он получит.

Основным преимуществом Edge (2023) является 6,6-дюймовый экран pOLED с частотой обновления 144 Гц, поддержкой 10-битных цветов и HDR10+. Дисплей имеет пиковую яркость 1200 нит и частоту сенсорного опроса 360 Гц.