Спорные характеристики за $599: Motorola представила новый смартфон линейки Edge

Спорные характеристики за $599: Motorola представила новый смартфон линейки EdgeНо своего фаната устройство точно найдёт
Motorola дополнила свою линейку смартфонов, представив модель Edge (2023).
Устройство работает на базе процессора Dimensity 7030 и предлагается в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Смартфон работает на Android 13, однако не уточняется, сколько обновлений ПО он получит.
Основным преимуществом Edge (2023) является 6,6-дюймовый экран pOLED с частотой обновления 144 Гц, поддержкой 10-битных цветов и HDR10+. Дисплей имеет пиковую яркость 1200 нит и частоту сенсорного опроса 360 Гц.
На задней панели расположены две камеры: 50-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельная широкоугольная.
Корпус смартфона выполнен из алюминия, а задняя крышка из мягкой искусственной кожи. Аккумулятор ёмкостью 4400 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.
Смартфон предлагается в чёрном цвете по цене $599.99, но на старте продаж предлагается со скидкой — за $499.99. Правда, всё это лишь в США.