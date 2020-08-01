Спрогнозирована стоимость нового iPhone в России

Так, по мнению эксперта, стоимость нового iPhone на российском рынке будет выше, чем цена на предыдущие модели. *”Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости(“, — поделился Кусков.

Отметим, что согласно инсайдерской информации, iPhone 12 на 64 ГБ с поддержкой сетей пятого поколения будет оценен компанией в 699 долларов, тогда как модификация iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ будет стоить 1449 долларов.